Марио Сантана
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 22:45
Дженоа
1 : 1
Торино
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1
Торино
1
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 22:45
Милан
1 : 1
Дженоа
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1
Дженоа
1
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Дженоа
2 : 1
Кьево
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 29'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2
Кьево
1
минуты: 1' - 29' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
Катания
1 : 1
Дженоа
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 7 тур
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 19:00
Дженоа
0 : 2
Наполи
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 19:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0
Наполи
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:45
Удинезе
1 : 0
Дженоа
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 21:45
Дженоа
0 : 0
Ливорно
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0
Ливорно
0
был в запасе
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 21:45
Сампдория
0 : 3
Дженоа
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 21:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0
Дженоа
3
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
Дженоа
2 : 5
Фиорентина
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Фиорентина
5
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 2 тур
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 19:00
Интер
2 : 0
Дженоа
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 1 тур