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Массимо Гобби
№18
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
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2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Рома
2 : 1
Парма
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Фиорентина
0
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Парма
3 : 3
Сампдория
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
3
Сампдория
3
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
13:30
Парма
1 : 1
Милан
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1
Милан
1
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Сассуоло
0 : 0
Парма
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
0
Парма
0
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:00
Парма
0 : 0
Торино
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
0
Торино
0
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:00
Фрозиноне
3 : 2
Парма
90'
90'
90'
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3
Парма
2
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
13:30
Парма
1 : 3
Аталанта
31.03.2019
31 марта 2019
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Аталанта
3
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Парма
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
4
Парма
1
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
20:00
Парма
1 : 0
Дженоа
09.03.2019
09 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1
Дженоа
0
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
20:00
Парма
0 : 4
Наполи
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
22:30
Парма
0 : 1
Интер
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0
Интер
1
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:30
Ювентус
3 : 3
Парма
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3
Парма
3
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Парма
2 : 3
СПАЛ
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2
СПАЛ
3
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Парма
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1
Парма
2
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Парма
0 : 2
Рома
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Рома
2
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Фиорентина
0 : 1
Парма
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Парма
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Парма
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Парма
0
был в запасе
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