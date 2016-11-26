Энтони Ванден Борре
№20
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1
Монпелье
1
был в запасе
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:45
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3
Марсель
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
37'
37'
37'
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Кан
2
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 9 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
81'
81'
81'
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
81'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Монпелье
0 : 1
Метц
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Лион
5 : 1
Монпелье
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5
Монпелье
1
был в запасе
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 16:00
Монпелье
1 : 1
Ницца
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Монпелье
1 : 1
Ренн
38'
38'
38'
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
3 : 1
Монпелье
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Анжер
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Анжер
0
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 1 тур