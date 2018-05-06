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Алессандро Гамберини
№5
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
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2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2
Кротоне
1
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:00
Рома
4 : 1
Кьево
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4
Кьево
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Кьево
1 : 2
Интер
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Интер
2
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
СПАЛ
0 : 0
Кьево
62'
62'
62'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Кьево
0 : 0
Торино
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Торино
0
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Кьево
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Кьево
1
был в запасе
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
Кьево
1 : 1
Сассуоло
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Кьево
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Ювентус
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Ювентус
2
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
Кьево
0 : 0
Рома
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
Интер
5 : 0
Кьево
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
5
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Кьево
2 : 1
СПАЛ
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2
СПАЛ
1
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Наполи
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Сампдория
4 : 1
Кьево
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
4
Кьево
1
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Кьево
1 : 4
Милан
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1
Милан
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:30
Кьево
3 : 2
Верона
54'
54'
54'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
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