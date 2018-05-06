Алессандро Гамберини
№5
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2
Кротоне
1
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 19:00
Рома
4 : 1
Кьево
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4
Кьево
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Кьево
1 : 2
Интер
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Интер
2
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
СПАЛ
0 : 0
Кьево
62'
62'
62'
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Кьево
0 : 0
Торино
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Торино
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Кьево
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Кьево
1
был в запасе
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
Кьево
1 : 1
Сассуоло
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
Кьево
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:45
Кьево
0 : 2
Ювентус
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Ювентус
2
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:30
Кьево
0 : 0
Рома
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
Интер
5 : 0
Кьево
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
5
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:00
Кьево
2 : 1
СПАЛ
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2
СПАЛ
1
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Наполи
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Сампдория
4 : 1
Кьево
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
4
Кьево
1
был в запасе
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Кьево
1 : 4
Милан
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1
Милан
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 13:30
Кьево
3 : 2
Верона
54'
54'
54'
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур