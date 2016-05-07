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Жуссие (Жуссие Феррейра Виейра)
№20
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Лорьян
0
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Труа
2 : 4
Бордо
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Труа
2
Бордо
4
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Бордо
1 : 3
Анжер
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
1
Анжер
3
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 34 тур
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
22:00
Марсель
0 : 0
Бордо
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
22:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
0
Бордо
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
Монако
1 : 2
Бордо
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Бордо
2
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
16:00
Бордо
1 : 1
Бастия
20.03.2016
20 марта 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
1
Бастия
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 31 тур
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
Бордо
1 : 1
Газелек
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Газелек
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 29 тур
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Бордо
0 : 0
Ницца
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Лилль
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1
Лилль
0
был в запасе
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Бастия
1 : 0
Бордо
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 50'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бастия
1
Бордо
0
минуты: 1' - 50' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
19:00
Бордо
1 : 4
Кан
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Кан
4
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:00
Ренн
2 : 2
Бордо
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Бордо
2
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
23:00
Бордо
3 : 1
Монако
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
3
Монако
1
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Газелек
2 : 0
Бордо
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Газелек
2
Бордо
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Бордо
1 : 0
Труа
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Бордо
1
Труа
0
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:00
Бордо
0 : 0
Монпелье
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 10 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
Лорьян
3 : 2
Бордо
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
3
Бордо
2
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
Бордо
3 : 1
Лион
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
3
Лион
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
Ницца
6 : 1
Бордо
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
6
Бордо
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
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