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Олимпиада
Коронавирус
Маруан Шамах
№27
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
06.03.2016
06 марта 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
06.03.2016
06 марта 2016
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:30
Вест Бромвич
3 : 2
Кристал Пэлас
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
3
Кристал Пэлас
2
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Уотфорд
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1
Уотфорд
2
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Суонси
1 : 1
Кристал Пэлас
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
минуты: 45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Суонси
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 45' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
23:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Борнмут
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
23:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
1
Борнмут
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Тоттенхэм
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
72'
72'
72'
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
Астон Вилла
1 : 0
Кристал Пэлас
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
0 : 3
Челси
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
16:30
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
0
Челси
3
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Суонси
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
0
Суонси
0
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Борнмут
0 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Кристал Пэлас
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Саутгемптон
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
07.12.2015
07 дек. 2015
пн
23:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
07.12.2015
07 дек. 2015
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
5
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
23.11.2015
23 нояб. 2015
пн
23:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Сандерленд
23.11.2015
23 нояб. 2015
пн
23:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
0
Сандерленд
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур