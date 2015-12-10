Фернандо Кавенаги
№79
Нападающий
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
37
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
АПОЭЛ
1 : 3
Спарта
7'
7'
7'
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
7'
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
1
Спарта
3
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астерас
2
АПОЭЛ
0
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
43'
44'
43'
44'
43'
44'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
43'
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Спарта
2 : 0
АПОЭЛ
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спарта
2
АПОЭЛ
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
АПОЭЛ
0 : 3
Шальке-04
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
0
Шальке-04
3
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур