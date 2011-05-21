Вендел (Вендел Жеральдо Маурисио де Силва)
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
Тулуза
2 : 0
Бордо
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
2
Бордо
0
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 37 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ланс
1 : 0
Бордо
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
1
Бордо
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 35 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Бордо
0 : 4
Сошо
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
0
Сошо
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Ренн
0 : 0
Бордо
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
0
Бордо
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Бордо
2 : 0
Сент-Этьен
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 32 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Бордо
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
1
Бордо
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 31 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Нанси
0 : 0
Бордо
17'
17'
17'
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 50'
Франция. Лига 1, 29 тур
Нанси
0
Бордо
0
минуты: 1' - 50' / Франция. Лига 1, 29 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
Валансьен
2 : 2
Бордо
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
2
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Монако
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 27 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
Брест
1 : 3
Бордо
49'
49'
49'
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
49'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 23:00
Бордо
3 : 0
Осер
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 23:00
Лорьян
5 : 1
Бордо
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
5
Бордо
1
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Бордо
1 : 2
Кан
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1
Кан
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 23:00
Лион
0 : 0
Бордо
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
0
Бордо
0
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:00
Бордо
2 : 0
Ницца
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Ницца
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 23:00
Марсель
2 : 1
Бордо
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
2
Бордо
1
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
Бордо
2 : 2
Ланс
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Ланс
2
был в запасе
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Ренн
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 23:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Ренн
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 23:00
Сент-Этьен
2 : 2
Бордо
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 23:00
Бордо
1 : 1
Лилль
53'
53'
53'
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 23:00
минуты: 47' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Лилль
1
минуты: 47' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур