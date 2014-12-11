Фернандо (Фернандо Менегаццо)
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Брюгге
2 : 1
ХИК
34'
34'
34'
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
2
ХИК
1
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Торино
0 : 0
Брюгге
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Торино
0
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Копенгаген
0 : 4
Брюгге
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
0
Брюгге
4
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Брюгге
1 : 1
Копенгаген
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
1
Копенгаген
1
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
43'
43'
43'
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ХИК
0
Брюгге
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Брюгге
0 : 0
Торино
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Торино
0
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур