Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Флориан Маранж
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Бастия
Возраст
35
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Бастия
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1
Бастия
0
был в запасе
17.03.2017
17 марта 2017
пт
21:00
Метц
1 : 0
Бастия
17.03.2017
17 марта 2017
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
3 : 0
Бастия
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
Бастия
1 : 1
Монако
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Бастия
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1
Кан
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 22 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 17'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 1' - 17' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Ренн
1 : 2
Бастия
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Бастия
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Метц
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 16' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2
Метц
0
минуты: 16' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Бастия
1 : 1
Бордо
82'
82'
82'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Бастия
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Лион
2 : 1
Бастия
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0
Дижон
0
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Лилль
2 : 1
Бастия
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2
Бастия
1
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Бастия
1 : 0
Генгам
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1
Генгам
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Бастия
0 : 0
Нанси
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0
Нанси
0
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 0
Бастия
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1
Бастия
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Бастия
2 : 1
Тулуза
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2
Тулуза
1
был в запасе
Показать все игры