Флориан Маранж
№28
Защитник
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Команда
Бастия
Возраст
35
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Бастия
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1
Бастия
0
был в запасе
17.03.2017 17 марта 2017 пт 21:00
Метц
1 : 0
Бастия
17.03.2017 17 марта 2017 пт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Анжер
3 : 0
Бастия
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
Бастия
1 : 1
Монако
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Бастия
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1
Кан
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 22 тур
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 17'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 1' - 17' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Ренн
1 : 2
Бастия
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Бастия
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Метц
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 16' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2
Метц
0
минуты: 16' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Бастия
1 : 1
Бордо
82'
82'
82'
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Бастия
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Лион
2 : 1
Бастия
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0
Дижон
0
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Лилль
2 : 1
Бастия
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2
Бастия
1
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Бастия
1 : 0
Генгам
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1
Генгам
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Бастия
0 : 0
Нанси
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0
Нанси
0
был в запасе
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 0
Бастия
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1
Бастия
0
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Бастия
2 : 1
Тулуза
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2
Тулуза
1
был в запасе