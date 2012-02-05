Матье Валверде
№28
Вратарь
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Команда
Анортосис
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 22:59
Марсель
2 : 2
Лион
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
2
Лион
2
был в запасе
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 22:59
Лорьян
0 : 1
Лион
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0
Лион
1
был в запасе
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 22:59
Лион
3 : 2
Тулуза
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
3
Тулуза
2
был в запасе
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:00
Лион
1 : 2
Ренн
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
1
Ренн
2
был в запасе