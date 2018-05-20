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Коронавирус
Давиде Бьондини
№8
Полузащитник
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Команда
Чезена
Возраст
38
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Сассуоло
0 : 1
Рома
90'
90'
90'
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0
Рома
1
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
21:45
Интер
1 : 2
Сассуоло
12.05.2018
12 мая 2018
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1
Сассуоло
2
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4
Сассуоло
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
Сассуоло
1 : 0
Фиорентина
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1
Фиорентина
0
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Беневенто
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2
Беневенто
2
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
Милан
1 : 1
Сассуоло
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Сассуоло
1
был в запасе
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
Кьево
1 : 1
Сассуоло
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Сассуоло
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1
Наполи
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Сассуоло
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0
Лацио
3
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Ювентус
7 : 0
Сассуоло
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
7
Сассуоло
0
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
20:00
Сассуоло
0 : 3
Аталанта
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
0
Аталанта
3
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0
Милан
2
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Сассуоло
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
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