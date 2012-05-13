Петар Елич
№10
Нападающий
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Команда
Динамо
Возраст
34
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Амкар
4 : 1
Волга
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Амкар
4
Волга
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-Лига, 44 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 17:15
Ростов
1 : 0
Волга
06.05.2012 06 мая 2012 вс 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Ростов
1
Волга
0
был в запасе
26.03.2012 26 марта 2012 пн 17:00
Ахмат
1 : 3
Волга
26.03.2012 26 марта 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 27'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ахмат
1
Волга
3
минуты: 1' - 27' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
17.03.2012 17 марта 2012 сб 13:00
Волга
1 : 2
Краснодар
17.03.2012 17 марта 2012 сб 13:00
минуты: 39' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Волга
1
Краснодар
2
минуты: 39' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 35 тур