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Ангелос Харистеас
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Шальке-04
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2
Шальке-04
1
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
Шальке-04
1 : 3
Майнц
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1
Майнц
3
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Кайзерслаутерн
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
0
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
32'
32'
32'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 30 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:30
Байер
2 : 0
Шальке-04
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
Шальке-04
2 : 1
Айнтрахт
84'
84'
84'
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
84'
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2
Айнтрахт
1
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Нюрнберг
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
1
Нюрнберг
1
был в запасе