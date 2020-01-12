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Алессандро Матри
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
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2012/2013
2011/2012
2010/2011
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5
Брешиа
1
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Лацио
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Брешиа
1
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Сассуоло
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 3
Аталанта
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0
Аталанта
3
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3
Брешиа
0
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
90'
90'
90'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Брешиа
1
Интер
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
90'
90'
90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
Брешиа
0 : 0
Фиорентина
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0
Фиорентина
0
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Брешиа
1
Ювентус
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0
Брешиа
1
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
21:45
Сассуоло
4 : 1
Сампдория
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
4
Сампдория
1
был в запасе