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Алессандро Агостини
№33
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
174
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
19:00
Верона
2 : 2
Ювентус
30.05.2015
30 мая 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Парма
2 : 2
Верона
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Верона
2 : 1
Эмполи
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Кьево
2 : 2
Верона
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0
Удинезе
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
21:45
Фиорентина
0 : 1
Верона
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
Верона
0 : 3
Интер
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Интер
3
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Верона
3 : 3
Чезена
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Чезена
3
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Верона
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
2
Наполи
0
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
22:45
Милан
2 : 2
Верона
07.03.2015
07 марта 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
2
Верона
2
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Рома
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Рома
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Дженоа
5 : 2
Верона
9'
9'
9'
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
9'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
5
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:00
Верона
1 : 3
Торино
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Палермо
2 : 1
Верона
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2
Верона
1
был в запасе
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1
Аталанта
0
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
22:45
Ювентус
4 : 0
Верона
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
4
Верона
0
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Эмполи
0 : 0
Верона
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
0
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
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