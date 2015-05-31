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Паоло Бьянко
№20
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2009/2010
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сассуоло
3 : 1
Дженоа
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3
Дженоа
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Удинезе
0 : 1
Сассуоло
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0
Сассуоло
1
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3
Милан
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2
Сассуоло
3
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:45
Сассуоло
0 : 0
Палермо
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0
Палермо
0
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0
Рома
3
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3
Сассуоло
2
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Сассуоло
1 : 0
Кьево
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1
Кьево
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4
Парма
1
был в запасе
09.03.2015
09 марта 2015
пн
23:00
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
09.03.2015
09 марта 2015
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1
Сассуоло
0
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
39'
39'
39'
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
0
Лацио
3
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 25 тур
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
37'
37'
37'
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
минуты: 22' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Сассуоло
0
минуты: 22' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:00
Сассуоло
1 : 3
Фиорентина
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Фиорентина
3
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1
Сассуоло
1
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:30
Сассуоло
3 : 1
Интер
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3
Интер
1
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Дженоа
3 : 3
Сассуоло
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
3
Сассуоло
3
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
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