Доминик Райнхардт
№5
Защитник
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Команда
Аугсбург
Возраст
36
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 19:30
Штутгарт
0 : 1
Аугсбург
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
0
Аугсбург
1
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:30
Аугсбург
3 : 0
Падерборн
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3
Падерборн
0
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Аугсбург
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
2
Аугсбург
0
был в запасе