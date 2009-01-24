Жилберто Мело (Да Силва Мело Жилберто)
№11
Защитник
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Команда
Возраст
45
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 20:15
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 20:15
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
1
был в запасе