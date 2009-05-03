Нико Пеллац
№40
Вратарь
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Команда
Динамо
Возраст
34
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Кельн
1 : 0
Вердер
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Вердер
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
0
Вердер
0
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Вердер
0 : 0
Бавария
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
0
Бавария
0
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Энерги
2 : 1
Вердер
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Энерги
2
Вердер
1
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Вердер
1 : 2
Арминия
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1
Арминия
2
был в запасе