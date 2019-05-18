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Ярослав Дробны
№33
Вратарь
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Команда
Возраст
41
Рост
192
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
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2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Фортуна
2 : 1
Ганновер-96
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фортуна
2
Ганновер-96
1
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Боруссия
3 : 2
Фортуна
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
3
Фортуна
2
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:30
Фрайбург
1 : 1
Фортуна
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
1
Фортуна
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
Фортуна
4 : 1
Вердер
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фортуна
4
Вердер
1
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
20:30
Фортуна
2 : 1
Нюрнберг
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фортуна
2
Нюрнберг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:00
Байер
2 : 0
Фортуна
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
2
Фортуна
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
Фортуна
3 : 0
Штутгарт
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фортуна
3
Штутгарт
0
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Фортуна
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Фортуна
1
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:00
Фортуна
0 : 4
РБ Лейпциг
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фортуна
0
РБ Лейпциг
4
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Аугсбург
1 : 2
Фортуна
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
1
Фортуна
2
был в запасе