Чавдар Янков
№16
Полузащитник
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Команда
Славия
Возраст
37
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Ростов
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 9'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 9' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 20:00
Волга
0 : 1
Ростов
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
31.07.2011 31 июля 2011 вс 20:00
Ростов
0 : 3
Локомотив
31.07.2011 31 июля 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011 24 июля 2011 вс 19:00
Ростов
0 : 2
Динамо
24.07.2011 24 июля 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ростов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:45
Зенит
4 : 0
Ростов
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:45
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
4
Ростов
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011 10 июня 2011 пт 20:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
10.06.2011 10 июня 2011 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.05.2011 29 мая 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011 29 мая 2011 вс 17:15
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
2
Ростов
2
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
21.05.2011 21 мая 2011 сб 13:00
Ростов
3 : 0
Амкар
21.05.2011 21 мая 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
30'
72'
30'
72'
30'
72'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 13:15
Анжи
1 : 0
Ростов
01.05.2011 01 мая 2011 вс 13:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Анжи
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 15:15
Ростов
1 : 0
Ахмат
59'
59'
59'
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ростов
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Ростов
25'
25'
25'
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:30
Локомотив
1 : 1
Ростов
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Локомотив
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
14.03.2011 14 марта 2011 пн 19:30
Ростов
4 : 0
Спартак
14.03.2011 14 марта 2011 пн 19:30
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ростов
4
Спартак
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур