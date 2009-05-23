Гаэтан Кребс
№21
Полузащитник
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Команда
Карлсруэ
Возраст
35
Рост
165
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Арминия
2 : 2
Ганновер-96
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Арминия
2
Ганновер-96
2
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 5
Вольфсбург
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
0
Вольфсбург
5
был в запасе
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
был в запасе
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 1
Айнтрахт
09.05.2009 09 мая 2009 сб 16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1
Айнтрахт
1
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
01.05.2009 01 мая 2009 пт 21:30
Бохум
0 : 2
Ганновер-96
01.05.2009 01 мая 2009 пт 21:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бохум
0
Ганновер-96
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Кельн
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 68'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
2
Кельн
1
минуты: 1' - 68' / Германия. Бундеслига, 29 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Гамбург
2 : 1
Ганновер-96
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 86'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Гамбург
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 86' / Германия. Бундеслига, 28 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 0
Герта
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
2
Герта
0
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Вердер
4 : 1
Ганновер-96
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
4
Ганновер-96
1
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 1
Арминия
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
1
Арминия
1
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Вольфсбург
2 : 1
Ганновер-96
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3
Карлсруэ
2
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
Айнтрахт
4 : 0
Ганновер-96
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
4
Ганновер-96
0
был в запасе