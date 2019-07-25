Саболч Хусти
№9
Полузащитник
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Команда
Фехервар
Возраст
38
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
Фехервар
1 : 0
Вадуц
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Фехервар
1
Вадуц
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Фехервар
0 : 0
Зета
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Фехервар
0
Зета
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
Зета
1 : 5
Фехервар
90'
90'
90'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Зета
1
Фехервар
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд