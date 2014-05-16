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Сержиу Пинту
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
16.05.2014
16 мая 2014
пт
22:00
Малага
1 : 0
Леванте
16.05.2014
16 мая 2014
пт
22:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 38 тур
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:59
Леванте
2 : 0
Валенсия
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2
Валенсия
0
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Леванте
2 : 0
Атлетико
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2
Атлетико
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0
Хетафе
0
был в запасе
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
Леванте
1 : 3
Бетис
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1
Бетис
3
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Леванте
0 : 1
Сельта
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
0
Сельта
1
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
21:00
Реал
3 : 0
Леванте
09.03.2014
09 марта 2014
вс
21:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3
Леванте
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2
Осасуна
0
был в запасе
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
20:00
Леванте
1 : 0
Альмерия
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
1
Альмерия
0
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
21:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Леванте
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
0
Леванте
0
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
22:59
Леванте
1 : 0
Малага
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
1
Малага
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 19 тур
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
22:00
Атлетико
3 : 2
Леванте
88'
88'
88'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
22:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
3
Леванте
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
13.12.2013
13 дек. 2013
пт
22:59
Леванте
2 : 1
Эльче
13.12.2013
13 дек. 2013
пт
22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
2
Эльче
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 16 тур
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
87'
87'
87'
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Леванте
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
14:00
Леванте
0 : 3
Вильярреал
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
0
Вильярреал
3
был в запасе
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
-:-
Бетис
0 : 0
Леванте
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
-:-
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Леванте
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
22:59
Леванте
3 : 0
Эспаньол
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3
Эспаньол
0
был в запасе
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
21:00
Сельта
0 : 1
Леванте
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0
Леванте
1
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
21:00
Леванте
2 : 3
Реал
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
21:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
2
Реал
3
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:00
Осасуна
0 : 1
Леванте
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0
Леванте
1
был в запасе
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