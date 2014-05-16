Сержиу Пинту
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2014 16 мая 2014 пт 22:00
Малага
1 : 0
Леванте
16.05.2014 16 мая 2014 пт 22:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 38 тур
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:59
Леванте
2 : 0
Валенсия
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2
Валенсия
0
был в запасе
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Леванте
2 : 0
Атлетико
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2
Атлетико
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0
Хетафе
0
был в запасе
28.03.2014 28 марта 2014 пт -:-
Леванте
1 : 3
Бетис
28.03.2014 28 марта 2014 пт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1
Бетис
3
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Леванте
0 : 1
Сельта
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
0
Сельта
1
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 21:00
Реал
3 : 0
Леванте
09.03.2014 09 марта 2014 вс 21:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3
Леванте
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2
Осасуна
0
был в запасе
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 20:00
Леванте
1 : 0
Альмерия
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
1
Альмерия
0
был в запасе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 21:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Леванте
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
0
Леванте
0
был в запасе
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:59
Леванте
1 : 0
Малага
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
1
Малага
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 19 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 22:00
Атлетико
3 : 2
Леванте
88'
88'
88'
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 22:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
3
Леванте
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
13.12.2013 13 дек. 2013 пт 22:59
Леванте
2 : 1
Эльче
13.12.2013 13 дек. 2013 пт 22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
2
Эльче
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 16 тур
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
87'
87'
87'
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Леванте
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 14:00
Леванте
0 : 3
Вильярреал
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
0
Вильярреал
3
был в запасе
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт -:-
Бетис
0 : 0
Леванте
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт -:-
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Леванте
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 22:59
Леванте
3 : 0
Эспаньол
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3
Эспаньол
0
был в запасе
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 21:00
Сельта
0 : 1
Леванте
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0
Леванте
1
был в запасе
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:00
Леванте
2 : 3
Реал
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
2
Реал
3
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 13:00
Осасуна
0 : 1
Леванте
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0
Леванте
1
был в запасе