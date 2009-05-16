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Михаэль Тарнат
№18
Защитник
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Команда
Возраст
51
Рост
186
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 5
Вольфсбург
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 58'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
0
Вольфсбург
5
минуты: 1' - 58' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Айнтрахт
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1
Айнтрахт
1
был в запасе
01.05.2009
01 мая 2009
пт
21:30
Бохум
0 : 2
Ганновер-96
01.05.2009
01 мая 2009
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бохум
0
Ганновер-96
2
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Ганновер-96
4 : 4
Боруссия
16'
16'
16'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
4
Боруссия
4
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 24 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Ганновер-96
27'
27'
27'
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 23 тур
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 0
Байер
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Боруссия
3 : 2
Ганновер-96
47'
47'
47'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия
3
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 3
Штутгарт
62'
62'
62'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
3
Штутгарт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Энерги
3 : 1
Ганновер-96
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 57' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Энерги
3
Ганновер-96
1
минуты: 57' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 0
Шальке-04
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
1
Шальке-04
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Арминия
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
1
Арминия
1
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Вольфсбург
2 : 1
Ганновер-96
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе