Бергантин Винисиус
№0
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Арминия
2 : 2
Ганновер-96
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Арминия
2
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 5
Вольфсбург
60'
60'
60'
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
минуты: 19' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
0
Вольфсбург
5
минуты: 19' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур