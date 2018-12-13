Александр Чижов
№33
Защитник
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Команда
Ворскла
Возраст
34
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Спортинг
3 : 0
Ворскла
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
3
Ворскла
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Ворскла
0 : 3
Арсенал
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ворскла
0
Арсенал
3
был в запасе
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Ворскла
0 : 1
Карабах
72'
72'
72'
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ворскла
0
Карабах
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур