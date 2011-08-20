Жюльен Кверсия
№20
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
168
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Дижон
2 : 0
Лорьян
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 43'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 43' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1
Бордо
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 2 тур