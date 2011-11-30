Стефан Дальма
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 21:00
Ренн
0 : 0
Удинезе
29'
29'
29'
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 21:00
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ренн
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Ренн
1 : 1
Селтик
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ренн
1
Селтик
1
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Ренн
1 : 1
Атлетико
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ренн
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Удинезе
2 : 1
Ренн
43'
43'
43'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Удинезе
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур