Ромейн Пито
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
Монпелье
1 : 1
Шальке-04
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Монпелье
1
Шальке-04
1
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
21.11.2012 21 нояб. 2012 ср 22:45
Арсенал
2 : 0
Монпелье
21.11.2012 21 нояб. 2012 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Арсенал
2
Монпелье
0
был в запасе
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 22:45
Олимпиакос
3 : 1
Монпелье
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
3
Монпелье
1
был в запасе