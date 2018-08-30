Карлао (Карлос Роберто)
№50
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
35
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 17:00
Астана
1(2) : 0(1)
АПОЭЛ
16'
16'
16'
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Астана
1(2)
АПОЭЛ
0(1)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
АПОЭЛ
1 : 0
Астана
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АПОЭЛ
1
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
Флора
2 : 0
АПОЭЛ
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
АПОЭЛ
5 : 0
Флора
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АПОЭЛ
5
Флора
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд