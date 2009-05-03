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Жереми Гаванон
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
Бордо
3 : 0
Сошо
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
3
Сошо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Валансьен
1
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Сошо
0 : 1
Осер
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сошо
0
Осер
1
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Лион
2 : 0
Сошо
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
2
Сошо
0
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Сошо
2
Нанси
1
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Сошо
1
Ницца
0
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:00
Лилль
3 : 2
Сошо
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
3
Сошо
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1
Марсель
0
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Сошо
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
Сошо
0 : 0
Бордо
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Сошо
0
Бордо
0
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
2
Сошо
2
был в запасе