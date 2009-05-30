Сильвен Вильторд
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
47
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Марсель
4 : 0
Ренн
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4
Ренн
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Нанси
1 : 2
Марсель
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Нанси
1
Марсель
2
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 22:00
Марсель
1 : 3
Лион
81'
81'
81'
17.05.2009 17 мая 2009 вс 22:00
81'
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
1
Лион
3
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Ницца
0 : 2
Марсель
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
0
Марсель
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:00
Марсель
2 : 2
Тулуза
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
2
Тулуза
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 52' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 52' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Марсель
4 : 1
Гренобль
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
4
Гренобль
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 22:00
Сент-Этьен
0 : 3
Марсель
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
3
был в запасе
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
Марсель
0 : 0
Валансьен
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0
Валансьен
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
минуты: 9' - 88'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Марсель
1
минуты: 9' - 88' / Франция. Лига 1, 26 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Марсель
0 : 0
Ле Ман
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
0
Ле Ман
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 23:00
Монако
0 : 1
Марсель
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0
Марсель
1
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 24 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 23:00
Марсель
1 : 0
Бордо
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1
Марсель
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 22 тур