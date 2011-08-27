Сидней Гову
№8
Нападающий
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Команда
Мон д'Ор Арзег
Возраст
41
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Эвиан
0 : 1
Дижон
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Эвиан
0
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 22:00
Аяччо
1 : 1
Эвиан
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 3 тур
Аяччо
1
Эвиан
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Эвиан
1 : 0
Ницца
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 2 тур
Эвиан
1
Ницца
0
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Брест
2 : 2
Эвиан
38'
38'
38'
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
2
Эвиан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур