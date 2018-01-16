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Коронавирус
Жереми Тулалан
№28
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Бордо
0 : 2
Кан
9'
9'
9'
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
0
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Труа
0 : 1
Бордо
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Труа
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Бордо
0 : 2
Монпелье
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Бордо
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
57'
57'
57'
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
22:45
Дижон
3 : 2
Бордо
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
3
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
Бордо
3 : 0
Сент-Этьен
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Кан
1 : 0
Бордо
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
12'
12'
12'
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
22:45
12'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
18:00
Бордо
0 : 2
Монако
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бордо
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Бордо
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Амьен
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Бордо
3 : 1
Генгам
2'
2'
2'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
3
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
21:45
Тулуза
0 : 1
Бордо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
20:00
Лилль
0 : 0
Бордо
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 1
Труа
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Бордо
2
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
Лион
3 : 3
Бордо
64'
64'
64'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
18:00
Анжер
2 : 2
Бордо
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
2
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур