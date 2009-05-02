Фабио Дос Сантос
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
Валансьен
2 : 0
Лион
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Валансьен
2
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 22:00
Бордо
1 : 0
Лион
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 22:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
1
Лион
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Ницца
1 : 3
Лион
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 23:00
Лион
1 : 1
Сент-Этьен
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 23:00
Лион
0 : 0
Марсель
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0
Марсель
0
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
Лион
0 : 0
Валансьен
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0
Валансьен
0
был в запасе