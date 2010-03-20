Надир Бельхадж
№39
Защитник
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Команда
Аль-Садд
Возраст
38
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
15.03.2010 15 марта 2010 пн 23:00
Ливерпуль
4 : 1
Портсмут
88'
88'
88'
15.03.2010 15 марта 2010 пн 23:00
88'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
Портсмут
1 : 2
Бирмингем Сити
79'
79'
79'
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 20:30
Портсмут
1 : 2
Сток Сити
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
Портсмут
1 : 1
Сандерленд
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1
Сандерленд
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Портсмут
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
5
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 23:00
Фулхэм
1 : 0
Портсмут
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
30.12.2009 30 дек. 2009 ср 22:45
Портсмут
1 : 4
Арсенал
75'
75'
75'
30.12.2009 30 дек. 2009 ср 22:45
75'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Портсмут
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 16:00
Вест Хэм
2 : 0
Портсмут
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 15:45
Портсмут
2 : 0
Ливерпуль
33'
33'
33'
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 15:45
33'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 22:45
Челси
2 : 1
Портсмут
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
2
Портсмут
1
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Портсмут
1 : 4
Манчестер Юнайтед
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
1
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:00
Блэкберн
3 : 1
Портсмут
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Блэкберн
3
Портсмут
1
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Портсмут
4 : 0
Уиган Атлетик
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
минуты: 41' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Портсмут
4
Уиган Атлетик
0
минуты: 41' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
Халл Сити
0 : 0
Портсмут
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0
Портсмут
0
был в запасе
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:00
Портсмут
1 : 2
Тоттенхэм
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Портсмут
1
Тоттенхэм
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Портсмут
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вулверхэмптон
0
Портсмут
1
был в запасе