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Антони Ревейер
№15
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Челси
3 : 1
Сандерленд
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
3
Сандерленд
1
был в запасе
20.05.2015
20 мая 2015
ср
21:45
Арсенал
0 : 0
Сандерленд
20.05.2015
20 мая 2015
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
0
Сандерленд
0
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Сандерленд
0 : 0
Лестер Сити
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сандерленд
0
Лестер Сити
0
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
09.05.2015
09 мая 2015
сб
14:45
Эвертон
0 : 2
Сандерленд
09.05.2015
09 мая 2015
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
0
Сандерленд
2
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Сандерленд
2 : 1
Саутгемптон
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сандерленд
2
Саутгемптон
1
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Сток Сити
1 : 1
Сандерленд
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сток Сити
1
Сандерленд
1
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Сандерленд
1 : 4
Кристал Пэлас
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
1
Кристал Пэлас
4
был в запасе
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:00
Сандерленд
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Сандерленд
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Сандерленд
0 : 4
Астон Вилла
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Сандерленд
0
Астон Вилла
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:45
Халл Сити
1 : 1
Сандерленд
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Сандерленд
0 : 0
Вест Бромвич
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сандерленд
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
Сандерленд
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Суонси
1 : 1
Сандерленд
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Суонси
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Сандерленд
2 : 0
Бернли
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Сандерленд
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Сандерленд
1 : 1
Вест Хэм
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сандерленд
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
22:45
Сандерленд
1 : 4
Манчестер Сити
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
1
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
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