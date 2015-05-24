Антони Ревейер
№15
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Челси
3 : 1
Сандерленд
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
3
Сандерленд
1
был в запасе
20.05.2015 20 мая 2015 ср 21:45
Арсенал
0 : 0
Сандерленд
20.05.2015 20 мая 2015 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
0
Сандерленд
0
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
Сандерленд
0 : 0
Лестер Сити
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сандерленд
0
Лестер Сити
0
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
09.05.2015 09 мая 2015 сб 14:45
Эвертон
0 : 2
Сандерленд
09.05.2015 09 мая 2015 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
0
Сандерленд
2
был в запасе
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Сандерленд
2 : 1
Саутгемптон
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сандерленд
2
Саутгемптон
1
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Сток Сити
1 : 1
Сандерленд
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сток Сити
1
Сандерленд
1
был в запасе
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
Сандерленд
1 : 4
Кристал Пэлас
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
1
Кристал Пэлас
4
был в запасе
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
Сандерленд
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Сандерленд
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
Сандерленд
0 : 4
Астон Вилла
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Сандерленд
0
Астон Вилла
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
Халл Сити
1 : 1
Сандерленд
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Сандерленд
0 : 0
Вест Бромвич
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сандерленд
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
Сандерленд
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Суонси
1 : 1
Сандерленд
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Суонси
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Сандерленд
2 : 0
Бернли
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Сандерленд
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Сандерленд
1 : 1
Вест Хэм
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сандерленд
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
Сандерленд
1 : 4
Манчестер Сити
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
1
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур