Фабио Гроссо
№6
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:45
Ювентус
2 : 0
Милан
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2
Милан
0
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
Катания
1 : 1
Ювентус
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Сиена
0 : 1
Ювентус
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур