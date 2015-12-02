Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Франсуа Клер
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Газелек
Возраст
38
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
23:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
23:00
Лион
3 : 0
Сент-Этьен
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Газелек
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
Кан
1 : 0
Сент-Этьен
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 4
Ницца
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
4
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
Труа
0 : 1
Сент-Этьен
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
Лорьян
0 : 1
Сент-Этьен
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Бордо
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Бордо
1
был в запасе
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
18:00
Тулуза
2 : 1
Сент-Этьен
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 1 тур