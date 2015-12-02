Франсуа Клер
№29
Защитник
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Команда
Газелек
Возраст
38
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 23:00
Лион
3 : 0
Сент-Этьен
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Газелек
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
Кан
1 : 0
Сент-Этьен
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 22:00
Сент-Этьен
1 : 4
Ницца
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
4
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 20:00
Труа
0 : 1
Сент-Этьен
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
Лорьян
0 : 1
Сент-Этьен
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Бордо
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Бордо
1
был в запасе
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 18:00
Тулуза
2 : 1
Сент-Этьен
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 1 тур