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Петер Левенкрандс
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
04.03.2012
04 марта 2012
вс
15:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Сандерленд
04.03.2012
04 марта 2012
вс
15:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Сандерленд
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:30
Тоттенхэм
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:30
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Тоттенхэм
5
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
Блэкберн
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Блэкберн
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Фулхэм
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
5
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Норвич Сити
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Норвич Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
15:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Челси
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
15:45
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Челси
3
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
15:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Эвертон
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Эвертон
1
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Блэкберн
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Блэкберн
1
был в запасе
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
22:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Фулхэм
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Фулхэм
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
14:00
Сандерленд
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Арсенал
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
19:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур