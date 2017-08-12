Хамит Алтынтоп
№34
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Возраст
38
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Ян
3 : 1
Дармштадт
69'
69'
69'
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ян
3
Дармштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала