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Джермейн Джонс
№13
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:30
Нюрнберг
0 : 0
Шальке-04
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Фрайбург
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:30
минуты: 58' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
2
Фрайбург
0
минуты: 58' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Шальке-04
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
2
Шальке-04
1
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
Шальке-04
3 : 0
Штутгарт
79'
79'
79'
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
79'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
3
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 3
Шальке-04
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
17:30
Шальке-04
3 : 1
Вердер
17'
17'
17'
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Герта
0 : 2
Шальке-04
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
0
Шальке-04
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
Шальке-04
1 : 3
Боруссия
90'
90'
90'
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1
Боруссия
3
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
16:30
Шальке-04
4 : 1
Аугсбург
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
4
Аугсбург
1
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 3
Шальке-04
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 86'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3
Шальке-04
3
минуты: 1' - 86' / Германия. Бундеслига, 7 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0
Шальке-04
1
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:30
Шальке-04
2 : 0
Байер
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:30
минуты: 78' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
2
Байер
0
минуты: 78' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Шальке-04
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
Вольфсбург
4 : 0
Шальке-04
49'
49'
49'
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
11.08.2013
11 авг. 2013
вс
18:30
Шальке-04
3 : 3
Гамбург
11.08.2013
11 авг. 2013
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
3
Гамбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур