Иван Ракитич
№10
Полузащитник
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Команда
Севилья
Возраст
33
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Алавес
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1
Алавес
0
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Вильярреал
4 : 0
Севилья
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
4
Севилья
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Реал
2 : 2
Севилья
78'
78'
78'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
78'
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2
Севилья
2
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 35 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
Севилья
0 : 1
Атлетик
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:30
Севилья
2 : 1
Гранада
16'
16'
16'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:30
16'
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2
Гранада
1
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Леванте
0 : 1
Севилья
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0
Севилья
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Севилья
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Севилья
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
3 : 4
Севилья
60'
60'
60'
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
60'
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
3
Севилья
4
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
1 : 0
Уэска
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Уэска
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 23 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 16:00
Эйбар
0 : 2
Севилья
90'
90'
90'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 16:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0
Севилья
2
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:30
Алавес
1 : 2
Севилья
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур