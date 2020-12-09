Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Рафинья (Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса)
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
35
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
Олимпиакос
0 : 2
Порту
70'
70'
70'
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Марсель
2 : 1
Олимпиакос
73'
73'
73'
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
Олимпиакос
0 : 1
Манчестер Сити
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Сити
3 : 0
Олимпиакос
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
Порту
2 : 0
Олимпиакос
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
Олимпиакос
1 : 0
Марсель
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур