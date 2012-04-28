Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Матиас Шобер
№33
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
45
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Шальке-04
4 : 0
Герта
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Герта
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Боруссия
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Боруссия
2
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Нюрнберг
4 : 1
Шальке-04
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
4
Шальке-04
1
был в запасе
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
16:30
Шальке-04
3 : 0
Ганновер-96
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
3
Ганновер-96
0
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:30
Шальке-04
2 : 0
Байер
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
2
Байер
0
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:30
Кайзерслаутерн
1 : 4
Шальке-04
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кайзерслаутерн
1
Шальке-04
4
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Гамбург
11.03.2012
11 марта 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
3
Гамбург
1
был в запасе
03.03.2012
03 марта 2012
сб
17:30
Фрайбург
2 : 1
Шальке-04
03.03.2012
03 марта 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
2
Шальке-04
1
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:30
Бавария
2 : 0
Шальке-04
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
2
Шальке-04
0
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:30
Шальке-04
5 : 0
Вердер
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
5
Вердер
0
был в запасе
09.12.2011
09 дек. 2011
пт
22:30
Герта
1 : 2
Шальке-04
09.12.2011
09 дек. 2011
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
1
Шальке-04
2
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3
Аугсбург
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Шальке-04
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
2
Шальке-04
0
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Нюрнберг
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
4
Нюрнберг
0
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
Ганновер-96
2 : 2
Шальке-04
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2
Шальке-04
2
был в запасе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:30
Байер
0 : 1
Шальке-04
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
0
Шальке-04
1
был в запасе