Оуэн Харгривз
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2012 16 янв. 2012 пн 22:59
Уиган Атлетик
0 : 1
Манчестер Сити
16.01.2012 16 янв. 2012 пн 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
4 : 1
Астон Вилла
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур