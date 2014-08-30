Андерсон (Андерсон Луис Оливейра)
№28
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 14:45
Бернли
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 14:45
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур