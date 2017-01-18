Томаш Кушчак
№29
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Бирмингем Сити
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
3
Бирмингем Сити
1
был в запасе
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе